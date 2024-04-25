Более 500 саженцев высадили в Павлодарской области

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" павлодарцы активно участвуют в благоустройстве региона. В области высадили 565 саженцев деревьев различных видов - сосны, сирень и березы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В посадке приняли участие более 300 человек из числа общественности, ветеранов, молодёжи, депутатов, представителей этнокультурных объединений, общественных организаций.

В селе Шалдай Шарбактинского района организовано специальное мероприятие "Генеалогическое древо". Здесь руками пяти семей, проживших со своими детьми и внуками более 40 лет, будет посажено 50 саженцев хвойных деревьев.