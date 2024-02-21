Более 160 млн тенге украли в одной из школ Алматы
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Главный бухгалтер одной из школ Алматы похитила более 160 миллионов тенге, предназначенные для заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Как сообщили в надзорном органе, прокуроры выявили хищения бюджетных средств на сумму более 330 миллионов тенге. Так, к примеру, главный бухгалтер одной из школ Алматы перечислила предназначенные для заработной платы 160 миллионов несуществующим работникам школы и своим близким родственникам. Данный случай произошел в Бостандыкском районе, но аналогичные факты хищения выявлены также в Медеуском, Алмалинском, Турксибском и Алатауском районах. Сейчас проводятся досудебные расследования.
Прокурорские проверки подтвердили недостаточность принимаемых мер в области безопасности детей. Сорудники надзорного органа выявили более 500 нарушений в области информационной безопасности, правил перевозки детей и охраны образовательных учреждений, санитарных и противопожарных норм, а также факты буллинга среди школьников,
"По результатам начато 10 досудебных расследований, возмещено порядка 60 миллионов тенге, внесено 67 актов надзора, привлечены к административной ответственности более 100 человек", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что для оперативного реагирования на правонарушения, в том числе буллинга среди учащихся, разработан "QR-код", позволяющий ученикам либо их родителям в онлайн режиме напрямую обращаться в городскую прокуратуру.
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