Благотворительный забег в поддержку детей с аутизмом пройдёт в Астане

Фото: sport-sbor.ru

Жителей столицы приглашают принять участие в благотворительном забеге Run for autism в поддержку детей с аутизмом, передаёт BaigeNews.kz.

Спортивное мероприятие состоится 29 апреля в 8:00 в Триатлон парке.

Как отмечают организаторы, забег посвящён Всемирному дню распространения информации об аутизме. Соревнования проводят для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом диагнозе и помогли в социализации "детей дождя".

Для участия можно выбрать одну из четырёх дистанций: 1 км, 2,5 км, 5 км или 10 км.

Участие в забеге платное. Средства, вырученные от продажи слотов, будут направлены на программу "Каждый ребёнок достоин школы" Корпоративного фонда "Болашақ". Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Среди участников забега пройдет розыгрыш ценных призов, а для детей с особыми потребностями будет организована бесплатная развлекательная спортивная программа "Весёлые старты".