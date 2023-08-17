  • 17 Августа, 12:37
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Бастовавшие экс-работники "Мөлдір мұнай сервис" пошли на условия работодателя

Сегодня, 12:15
АВТОР
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istock Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: istock

В результате проведенных переговоров, работникам удалось разъяснить, что ни одно из выдвигаемых ими требований неосуществимо.

Трудовой спор в компании "Мөлдір мұнай сервис" разрешен, передаёт BaigeNews.kz.

17 августа 2023 года в Жанаозене в результате переговоров между руководством ТОО "Мөлдір мұнай сервис" (далее – ММС) и бастовавшими экс-работниками данного предприятия стороны пришли к соглашению на предложенных работодателем условиях.

Подписан соответствующий протокол.  

Напомним, ранее около трех десятков сотрудников ММС, выполнявших подрядные работы частной компании "Tenge Oil & Gas", начали забастовку. Причиной акции протеста стало то, что 5 июля действующий объем работ был завершен, а конкурс на дальнейшие работы компания проиграла.

Вместе с тем, сотрудникам сразу же было предложено выполнение подрядных работ на одном из месторождений компании "Маңғыстаумұнайгаз" с сохранением и частичным улучшением условий по оплате труда. 

Однако данное предложение было отклонено, был выдвинут ряд новых требований, включая повышение тарифов на вид работ "Физическая ликвидация скважин", перевод на сервисные работы и продвижение в очереди на трудоустройство в АО "Өзенмұнайгаз", повышение заработных плат в двукратном размере.    

В результате проведенных переговоров, работникам удалось разъяснить, что ни одно из выдвигаемых ими требований неосуществимо. В этой связи протестовавшие работники ММС вернутся в штат компании и приступят к выполнению подрядных работ на месторождении компании "Маңғыстаумұнайгаз". 

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