Автомобиль с матерью и двумя детьми внутри скатился в Иртыш и утонул
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
198Фото: uznayvse.ru
трашную смерть в результате несчастного случая зафиксировали в Павлодарской области. Погибли мать и двое детей, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в областном департаменте по ЧС, трагедия случилась 25 августа в 22:53 в селе Павлодарское.
"Из реки Иртыш спасателями извлечены тела матери 1980 года рождения и двоих детей, 6 и 9 лет, которые около 21:40 находясь в легковом автомобиле скатились в реку и самостоятельно не смогли выбраться", — говорится в сообщении ДЧС.
На месте работали пять спасателей и две единицы техники.