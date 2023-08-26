  • 26 Августа, 12:47
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Автомобиль с матерью и двумя детьми внутри скатился в Иртыш и утонул

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uznayvse.ru Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: uznayvse.ru

трашную смерть в результате несчастного случая зафиксировали в Павлодарской области. Погибли мать и двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, трагедия случилась 25 августа в  22:53  в селе Павлодарское.

"Из реки Иртыш спасателями извлечены тела матери 1980 года рождения и двоих детей, 6 и 9 лет, которые около 21:40 находясь в легковом автомобиле скатились в реку и самостоятельно не смогли выбраться",  — говорится в сообщении ДЧС.

На месте работали пять спасателей и две единицы техники.

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