Автомобиль с матерью и двумя детьми внутри скатился в Иртыш и утонул

трашную смерть в результате несчастного случая зафиксировали в Павлодарской области. Погибли мать и двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, трагедия случилась 25 августа в 22:53 в селе Павлодарское.

"Из реки Иртыш спасателями извлечены тела матери 1980 года рождения и двоих детей, 6 и 9 лет, которые около 21:40 находясь в легковом автомобиле скатились в реку и самостоятельно не смогли выбраться", — говорится в сообщении ДЧС.

На месте работали пять спасателей и две единицы техники.