Автобус загорелся на одном из центральных проспектов в Алматы
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
158Фото: ДЧС Алматы
Рейсовый автобус вспыхнул на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС, в 15:05 силы и средства департамента направлены в Жетысуский район.
На месте происшествия поданы стволы с огнетушащим средством.
"Обстановка под контролем системы обнаружения задымлений и пожаров. Пожар локализован в 15:16. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
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