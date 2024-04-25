Автобус загорелся на одном из центральных проспектов в Алматы

Рейсовый автобус вспыхнул на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, в 15:05 силы и средства департамента направлены в Жетысуский район.

На месте происшествия поданы стволы с огнетушащим средством.