  • 25 Апреля, 16:26
  • BAIGENEWS

Автобус загорелся на одном из центральных проспектов в Алматы

Сегодня, 15:20
АВТОР
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ДЧС Алматы Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: ДЧС Алматы

Рейсовый автобус вспыхнул на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, в 15:05 силы и средства департамента направлены в Жетысуский район.

На месте происшествия поданы стволы с огнетушащим средством.

"Обстановка под контролем системы обнаружения задымлений и пожаров. Пожар локализован в 15:16. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

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