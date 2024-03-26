  • 26 Марта, 20:38
  • BAIGENEWS

Автобус сгорел в Жамбылской области

Сегодня, 19:50
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: МЧС РК

Автобус полностью сгорел в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На телефон Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании.

К месту вызова незамедлительно прибыли 16 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники.

Пожар ликвидирован в 18:06. Обошлось без пострадавших и жертв.

Причина случившегося устанавливается. 

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