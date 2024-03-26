Автобус сгорел в Жамбылской области

Сегодня, 19:50

Сегодня, 19:50

Автобус полностью сгорел в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На телефон Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании.

К месту вызова незамедлительно прибыли 16 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники.

Пожар ликвидирован в 18:06. Обошлось без пострадавших и жертв.

Причина случившегося устанавливается.