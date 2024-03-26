Автобус сгорел в Жамбылской области
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
87Фото: МЧС РК
Автобус полностью сгорел в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На телефон Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании.
К месту вызова незамедлительно прибыли 16 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники.
Пожар ликвидирован в 18:06. Обошлось без пострадавших и жертв.
Причина случившегося устанавливается.
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