Автобус с пассажирами попал в ДТП в Алматы

Досудебное расследование начато по факту ДТП с участием автобуса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

ДТП произошло утром на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Шолохова.

"Водитель общественного транспорта, принадлежащего частному перевозчику, гражданин Д. 1966 года рождения, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, на изгибе с улицей Шолохова не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонную опору моста. В результате ДТП четыре пассажира получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.