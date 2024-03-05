Автобус с пассажирами попал в ДТП в Алматы
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
171Фото: gov.kz
Досудебное расследование начато по факту ДТП с участием автобуса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.
ДТП произошло утром на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Шолохова.
"Водитель общественного транспорта, принадлежащего частному перевозчику, гражданин Д. 1966 года рождения, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, на изгибе с улицей Шолохова не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонную опору моста. В результате ДТП четыре пассажира получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
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