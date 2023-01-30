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Авто на дровах разъезжало по улицам в Алматы
Пользователи соцсетей обсуждают гуляющее в Сети видео об автомобиле, работающем "на дровах". Полицейских ролик не рассмешил. Они разыскали владельца машины и привлекли его к административной ответственности за управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам 68-летнего водителя, видео снято с целью повеселить зрителей.
"Автолюбитель посреди салона смастерил печь с открытым огнем, с обеих сторон разместил газовые баллоны. Понятно, что эксплуатировать такой транспорт – угроза, прежде всего, для его владельца, пассажиров и для других участников дорожного движения", – прокомментировал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.
В отношении водителя собран материал административного производства по части 7 статьи 590 КоАП РК - “Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения”. Машина водворена на штрафстоянку.
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