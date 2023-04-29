Авитаминоз: чего не хватает нашему организму

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Весна — время пробуждения и перемен. А еще это пора, когда после изнурительный зимы нашему организму нужно по-новому насытиться витаминами. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz магистр медицинских наук, нутрициолог, диетолог Диляра Таскалиева рассказала о том, как правильно питаться весной не избежать недостатка полезных веществ.

По мнению эксперта, в связи с сезонными изменениями рацион питания нужно менять: горячие наваристые супы лучше заменить холодными лёгкими бульонами и овощами.

"Рацион питания в отличие от режима питания может и должен меняться. Причиной таких изменений могут быть разные факторы. И в том числе — сезонные изменения. Есть такое понятие, как сезонное питание. Основная цель сезонного питания это сбалансированный, без стресса, переход от одного времени года к другому. Например, с зимы к весне. В весенний период надо употреблять растительные продукты, чем продукты животного происхождения. Овощи, фрукты, зелень, рыба и мясо, особенно конина и белое мясо птицы. Также рекомендуется заменить сливочное масло на растительное — льняное, оливковое. Бульоны лучше заменить холодными, легкими супами из шпината, щавеля. Рыбу и морепродукты лучше готовить на пару или же в запечном виде. Есть больше фруктов и овощей с кислым вкусом: лимоны, апельсины, киви, сельдерей, щавель. И отказаться от продуктов с острым вкусом: соусы различные, чеснок, аджика", — отметила врач.

Часто мы слышим, что с приходом весны многие сталкиваются с "авитаминозом". Как оказалось, этот термин не совсем корректен. Нутрициолог подчеркнула, что в вопросе с витаминами, главное — не заниматься самолечением.

"За зиму из-за длительных холодов, малого количества солнца, дефицита свежих овощей, ягод, фруктов появляется слабость, сонливость, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Такие симптомы принято называть авитаминозом. Но на самом деле авитаминоз — это заболевание тяжелой формы витаминонедостаточности. Лучше то, что происходит весной, называть гиповитаминозом. Как бороться? Для этого нужно свой рацион пересмотреть. Ваше питание должно быть рациональным и сбалансированным. Побольше есть свежих овощей, фруктов, соблюдать правила хранения продуктов, готовить правильно. Например, на пару, путём запекания", — советует собеседница.

Специалист отмечает, главное — нужно понять какого витамина в вашем организме не хватает. А определить это поможет соответствующий анализ крови.

"Нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Потому что многие сейчас занимаются самолечением, употребляют различные витамины, комплексы, БАДы, начинают их в большом количестве употреблять. Это неправильно. Витамины, БАДы должны подбирать специалисты. Сначала надо анализ сдать, узнать, есть ли дефицит витаминов. Дальше нужно обязательно определить дозировку и таким образов врач подберет витаминный комплекс. Ни в кое случае нельзя назначать себе витамины. Так как гипервитаминоз бывает страшнее, чем гиповитаминоз, авитаминоз. Потому что приводит к нарушению минерального обмена", — рассказала Диляра Таскалиева.

После долгой зимы на прилавках магазина, наконец, появляются свежие овощи и фрукты. Не смотря на опасения многих, они, по словам Таскалиевой, полезны. Но всё же необходимо знать некторые тонкости, чтобы избежать потребления большого количества нитратов, скапливающихся в плодах.

"Весной в продаже появляются такие овощи, как редис, огурцы, шпинат, салаты и другие ранние овощи. Хотя в них содержатся нитраты, но все же их стоит включить в рацион. Но необходимо знать, что нитраты накапливаются в разных частях растения в разных количествах. Зная это, можно избежать попадания их в организм. Больше всего нитраты, например, накапливаются в капусте, листьях салата, свекле, редиске, сельдерее. Например, в зелени нитраты больше всего содержатся в стебле растения. В капусте в кочане. Морковь, редиска, свекла накапливают сверху и снизу корнеплода, необходимо обрезать верхушку и низ. В кабачке, картошке, огурцах — больше всего под кожурой. Поэтому необходимо чистить от кожуры. Это если не с вашего огорода овощи и фрукты. Еще количество нитратов можно уменьшить, замочив их на час. Зелень, овощи, фрукты можно замачивать", — сказала она.

Также врач рассказала, из чего должен состоять полезный и правильный обед.

"Обед — это самый плотный и большой по объёму приём пищи. Вообще, обеденное время — это самый пик нашей активности. И самый просто принцип, формула: белок + углеводы + клетчатка. Белок — это мясо (рыба, мясо, белое мясо), углеводы — это крупы, злаки (гречка, пшено и так далее), то есть это гарнир, клетчатка — это овощи. Вообще эти продукты питания должны быть индивидуально для каждого человека. Это зависит от массы тела, цели, особенностей организма. Эти граммы в готовом виде я указываю. Белок — 80-120 грамм, углеводы — 100-150 грамм, клетчатка — 150-250 грамм", — поделилась врач.

Примером идеального обеда может стать порция куриных котлет с творогом и зеленью (100 грамм), цельнозерновые макароны с цуккини и оливковым маслом (120 грамм) и суп-пюре тыквенный (150 миллиграмм).

Кроме того врач добавила, что рацион детей и взрослых очень отличается.

"Отличие есть, потому что у детей растут кости, зубы, мышцы, система крови требует вообще большое количество питательных веществ: белков, углеводов, жиров и, конечно, минеральных веществ — макро и микро-нутриентов, чем необходимо взрослому сформировавшемуся организму. Например, если по энергетическим затратам, то взрослому человеку от 1500 до 2500 килокалорий нужно в день употреблять, то ребенку от 2500 до 3200 килокалорий. У детей особенно больше должно быть углеводов в рационе, особенно фруктов. По рекомендациям ВОЗ, детям 400-500 граммов фруктов нужно употреблять каждый день. Также, например, кальций, детям нужно употреблять больше молочных продуктов, чем взрослым. Это связано с тем, что у детей формируются кости, зубы, поэтому им больше нужны эти минералы. В 3-4 раза больше, чем взрослым, нужно употреблять. А взрослым наоборот", — подчеркнула Диляра Таскалиева.

Она отметила, что вопрос о приеме пищи, сочетаемости и составе продуктов стал очень популярным в последнее время.