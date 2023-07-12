"Астана" сыграла вничью в стартовом матче Лиги чемпионов

Фото: sports.kz

Футбольный клуб "Астана" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов сыграл вничью дома с тбилисским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитом противостояния был чемпион Казахстана. На 11-й минуте Абат Аймбетов открыл счёт, отправив мяч в сетку из пределов штрафной. Но закрепить успех футболистам "Астаны" не удалось.

Во втором тайме хозяева поля пытались взять оппонента прессингом. Но удачливее были грузины. Габриэль Сигуа на 57-й минуте поразил ворота астанчан - 1:1.

Ответная игра пройдет в Тбилиси 19 июля.