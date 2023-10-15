На 40-ом заседании государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ в азербайджанском Шуше было принято важное решение о том, что Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Новостью поделился казахстанский представитель международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар.

"Это большое достижение. В течение года тюркские страны проводят различные мероприятия, собравшись на берегу Каспия. Благодаря этому повысится туристический потенциал региона", — поделился Бакытжан Омар.

До этого культурными столицами тюркского мира в нашей стране были Астана и Туркестан.