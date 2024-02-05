Акима арестовали в Карагандинской области
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За вождение в нетрезвом виде арестован аким посёлка имени Габидена Мустафина в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе сотрудники батальона патрульной полиции остановили авто под управлением 55-летнего водителя в ночь на 3 февраля.
Стражи порядка заметили, что от мужчины исходил резкий запах алкоголя и отправили его на медицинское освидетельствование. Оно подтвердило среднюю степень алкогольного опьянения.
После медицинского освидетельствования материалы направили в суд для принятия решения.
Суд лишил мужчину водительских прав на семь лет и назначил наказание в виде ареста на 15 суток, пять из которых - в областном центре.
В акимате Бухар-Жырауского района подтвердили, что речь о задержанном за езду в нетрезвом виде мужчине действительно идёт об акиме.
Напомним, в 2018 году Кайрата Кусаинова уже задерживали за езду в нетрезвом виде. Тогда его лишили прав на три года.
Отметим, через два года лишенный прав аким (на тот момент - посёлка Кушокы) вновь попался полицейским. На этот раз он был трезвым, но без водительского удостоверения не имел права управлять авто.
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