Акима арестовали в Карагандинской области

За вождение в нетрезвом виде арестован аким посёлка имени Габидена Мустафина в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе сотрудники батальона патрульной полиции остановили авто под управлением 55-летнего водителя в ночь на 3 февраля.

Стражи порядка заметили, что от мужчины исходил резкий запах алкоголя и отправили его на медицинское освидетельствование. Оно подтвердило среднюю степень алкогольного опьянения.

После медицинского освидетельствования материалы направили в суд для принятия решения.

Суд лишил мужчину водительских прав на семь лет и назначил наказание в виде ареста на 15 суток, пять из которых - в областном центре.

В акимате Бухар-Жырауского района подтвердили, что речь о задержанном за езду в нетрезвом виде мужчине действительно идёт об акиме.

Напомним, в 2018 году Кайрата Кусаинова уже задерживали за езду в нетрезвом виде. Тогда его лишили прав на три года.

Отметим, через два года лишенный прав аким (на тот момент - посёлка Кушокы) вновь попался полицейским. На этот раз он был трезвым, но без водительского удостоверения не имел права управлять авто.