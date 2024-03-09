Аким Шымкента вручил цветы сотрудницам коммунальных служб
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Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил с Международным женским днём сотрудниц коммунальных служб города, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба акима, встреча состоялась в сквере "Спутник" на пересечении улиц Туркестанская и Байтурсынова.
"Своим ежедневным трудом вы вносите вклад в обеспечение бесперебойной жизнедеятельности города. Поддерживаете чистоту, очищаете город от снега, высаживаете цветы и деревья. Не зная выходных и праздников, работаете на благо людей. Я выражаю вам искренние слова признательности и благодарности. Мы ценим ваш труд – это огромная ответственность", - сказал Сыздыкбеков, обращаясь к сотрудницам коммунальных служб.
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В своём Instagram-аккаунте аким Шымкента сообщил, что лично поздравил долгожительниц города с днём рождения и Международным женским днём.
Среди них 98-летняя Сади Аксулу Сыздыковна, воспитавшая 40 внуков и 80 правнуков. Ветеран Великой Отечественной войны Мосунова Нина Егоровна, которой 9 марта исполняется ровно 100 лет. Почётный педагог, отличник просвещения, заслуженный учитель РК Валентина Розум. В прошлом месяце ей уже исполнилось 100 лет.
"Поблагодарил их за труд, преданность и воспитание поколений!" — написал аким.
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