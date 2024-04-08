4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков

В помощь пострадавшим от паводков перевела часть гонорара от участия в популярном телешоу четырехлетняя блогер из Атбасара. В феврале Алия Кайырбаева стала героиней российской телепрограммы "Лучше всех!". Деньги за проект маме малышки поступили вчера вечером, и уже сегодня утром она по просьбе дочери перевела их многодетной семье. Большая вода оставила без крова и имущества девять человек, семеро из которых – дети, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

60 тысяч поклонников

Асель Кайырбаева живет в маленьком городе Атбасар в Акмолинской области. Ее семья – это мама Асель и старший брат Данияр. В свои четыре года малышка – большая знаменитость, причем не только в своем городе, но по всему Казахстану. Прославилась девочка декламированием классической поэзии – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Абая, Жамбыла Жабаева, Мукагали Макатаева и других.

Фото: Асель Кайырбаева

На личной странице в Instagram Алиюша с ее мамой Асель делятся не только поэтическими рилсами, но и разными житейскими ситуациями. Малышка с не по годам богатой, литературной речью и правильными жизненными ценностями покорила сердца уже 60 тысяч пользователей Instagram и 40 тысяч – TikTok. И число подписчиков растет с каждым днем, причем они живут не только в Казахстане, но также Германии, России, Штатах и других странах мира.

"Если честно, восхищение и любовь подписчиков дочка переносит не очень легко, еще не привыкла к популярности. Ее задаривают подарками, к этому не могу привыкнуть и я сама. Мне всегда неудобно, неловко. Я стараюсь сама выполнять ее желания. Но, конечно, мы очень благодарны за такую искреннюю, бескорыстную и безусловную поддержку", – призналась Асель.

"Я Вам пишу, чего же боле…"

В поэтическом "листе" Алии Кайырбаевой – "Письмо Татьяны" и "Письмо Онегина", "Руслан и Людмила", стихотворения "Я помню чудное мгновенье", "Письмо няне" Александра Пушкина; "Ұш бақытым" Мукагали Макатаева; "Ғылым таппай мақтанба", "Слова назидания" Абая Кунанбаева и многие другие.

Поклонники хорошо знают "пунктики" Алии. Первый и главный – патриотизм. Каждое утро, собираясь в садик, малышка обязательно "хором с телевизором" исполняет государственный гимн. Она обожает национальную одежду, поэтому у нее несколько "луков" в казахском колорите. Эту весну звездочка щеголяет в роскошном зеленом кафтанчике, расшитом казахским орнаментом. Кстати, это подарок от подписчицы из России. У маленького блогера также несколько комплектов медицинской формы, ведь, когда вырастет, планирует стать врачом – спасать людей.

Кстати, на знаменитой телепрограмме с Жанной Бадоевой и Светланой Пермяковой Алиюша переодевалась в любимый костюмчик докторенка, но и прочла свое любимое – "Письмо Татьяны". Кстати, декламирует она его на русском и казахском языках. Российские знаменитости от казахской звездочки были в восторге.

Возвращаясь к "пунктикам". Алиюша мечтает познакомиться с президентом, и каждую поездку в столицу уговаривает маму "зайти в гости к Касым-Жомарту Кемелевичу".

"Үйге береке боп келдің".

Ну, и наконец, девочка остро откликается на события в родной стране. Так, проживая в Атбасаре, расположенном на правом берегу реки Жабай, известной своим норовистым нравом, она не понаслышке знает о том, как может разливаться большая вода.

"Дочка сильно переживала, чтобы не затопило ее детсад "Алтын бесік". Я заверила, что с садиком ничего плохого не произойдет, Жанаргуль Еркеновна (директор) этого не допустит", – рассказала мама.

Трагические новости об уходящих под воду поселках и оставшихся без крова людей Алия, по словам мамы, принимает близко к сердцу.

"Вчера дочка спросила меня, чем мы можем им помочь? Я сказала, что пострадавшим нужны еда и одежда. Многим из них пришлось покинуть свои дома. Она задумалась. А потом спросила, помню ли я про поездку в Москву. Я кивнула. "А помнишь ли ты про деньги, которые нам выдали за программу "Лучше всех!"?" Дело в том, что после съемок нам сообщили, что нам произведут выплату в 50 российских рублей, эти деньги поступили 2 апреля, я тогда сказала об этом дочери. И что положу их на депозит", – вспоминает женщина.

Но Алиюша подумала несколько дней и решила внести в этот план коррективы.

"Во вчерашнем диалоге на вопрос дочки я ответила вопросом: нужны ли ей сейчас эти деньги? Алия сказала, что нужно делать добро на эти деньги. Я была одновременно и растеряна, и растрогана. Почему мне самой не пришла в голову эта мысль?", – удивляется Асель Кайырбаева.

Устами младенца глаголет истина. Всевышний помогает через чистые души. Удивительно, но к концу дня поступили те самые деньги. Асель связалась с корреспондентом BaigeNews.kz и попросила подсказать семью, которой в эти дни приходится трудно.

Сегодня утром мама с дочкой перевели 50 тысяч тенге на счет многодетной семьи, где воспитываются семеро ребятишек, супруг имеет инвалидность. Весь доход семьи – это пособия, потому что мама, Айгерим М., занята детьми. Природная стихия затопила дом, полностью уничтожив все нажитое добро – мебель, технику, одежду. Сейчас общественность и власти помогли семье из девяти человек снять временное жилье.

Многодетная мама была растрогана и пожелала малышке крепкого здоровья, счастливой судьбы, искренних людей вокруг.

К слову, это далеко не первое доброе дело Алиюши. В прошлом году она завоевала Гран-при на республиканских "Абаевских чтениях", ей вручили сертификат на 50 тысяч тенге. Половину от этой суммы малышка передала как материальную помощь родному детскому саду, порекомендовав купить "развивашек". С того момента девочка решила, что с каждого выигранного конкурса будет делать добрые дела, помогать землякам, отвечать взаимностью на их искреннюю к себе любовь.