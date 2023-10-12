28 черепах, выдр, змею и сурка пронесла пассажирка на борт самолёта

28 черепах и другие животные оказались на борту летевшего из Бангкока в Тайвань самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Сначала пассажиры международного рейса обнаружили детёныша выдры, потом белую крысу.

Бортпроводники смогли поймать маленькую выдру, но крыса убегала и даже укусила одного из членов экипажа. Позже выяснилось, что животных пронесла на самолёт одна из пассажирок. У неё в сумке также обнаружили 28 черепах, змею, сурка, две выдры и ещё два неизвестных грызуна.

Женщину задержали, ей грозит большой штраф за нарушение правил перевозки.