28 черепах, выдр, змею и сурка пронесла пассажирка на борт самолёта
Сегодня, 05:40
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Сегодня, 05:40Сегодня, 05:40
195Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
28 черепах и другие животные оказались на борту летевшего из Бангкока в Тайвань самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Сначала пассажиры международного рейса обнаружили детёныша выдры, потом белую крысу.
Бортпроводники смогли поймать маленькую выдру, но крыса убегала и даже укусила одного из членов экипажа. Позже выяснилось, что животных пронесла на самолёт одна из пассажирок. У неё в сумке также обнаружили 28 черепах, змею, сурка, две выдры и ещё два неизвестных грызуна.
Женщину задержали, ей грозит большой штраф за нарушение правил перевозки.
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