254 миллиарда тенге соцпособий получили многодетные семьи с начала года

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С начала года многодетные семьи в Казахстане получили пособия на сумму 253,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, с начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 496,9 тысяч семей на общую сумму 253,9 миллиарда тенге, в том числе за сентябрь данный вид пособия получили 462 тысяч семей на общую сумму 26,5 миллиарда тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

"Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 975 тенге (на четверых детей), 63 727 тенге (на пятерых детей), 76 479 тенге (на шестерых детей), 89 231 тенге (на семерых детей), с восемью детьми — 101 760 тенге, с девятью детьми — 114 480 тенге, с 10 детьми — 127 200 тенге, с 11 — 139 920 тенге, с 12 — 152 640 тенге, с 13 — 165 360 тенге, с 14 — 178 080 тенге, с 15 — 190 800 тенге, с 16 — 203 520 тенге или 12 720 тенге на каждого ребёнка", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учёта их доходов было введено в Казахстане с первого января 2020 года в рамках трёх основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.