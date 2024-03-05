2 млрд тенге потратили на создание комьюнити-центров для молодежи в Алматы
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В Алматы запустили восемь новых молодёжных комьюнити-центров. Во сколько это обошлось, рассказали в городском акимате, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В мегаполисе открыли восемь центров, обеспечивающих поддержку молодёжи категории NEET, - комьюнити-центров.
Комьюнити-центр представляет собой общественное пространство, где молодёжь может получить консультации, психологическую помощь, обучение по актуальным профессиям и поддержку в трудоустройстве. Данные центры призваны стать важнейшим инструментом социализации молодёжи.
По данным Управления молодёжной политики, общий охват восьми комьюнити-центров в год составит свыше 800 тысяч представителей молодёжи. Общая площадь восьми комьюнити-центров – 4,3 тысяч квадратных метров.
"С целью создания комфортных условий для развития молодёжи для приобретения шести объектов под комьюнити-центры выделено порядка двух миллиардов тенге. Ещё два объекта под комьюнити-центры в Алмалинском и Наурызбайском районах переданы акимату города Алматы безвозмездно",- сказали в ведомстве.
В рамках Программы развития города Алматы до 2025 года запланирован запуск ещё восьми молодёжных комьюнити-центров. Таким образом, в Алматы будет 16 молодёжных комьюнити-центров по два в каждом районе.
Отметим, что на сегодня около трети населения Алматы или 682 тысячи человек составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 45,8 тысяч или 7,1% относятся к категории NEET.
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