15 автомашин попали в ДТП по дороге из Борового в Астану

На трассе по направлению из Борового в Астану произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Сообщение о ДТП на 216-м километре автодороги Астана-Петропавловск поступило на пульт "102" отдела полиции Бурабайского района 2 января около 15:53.

"Погибших не было. Пассажиры - 37-летний мужчина, 33-летняя женщина и 9-летний мальчик - с различными травмами доставлены в приёмный покой Макинска. Претензий у пострадавших не имеется. В отношении двух участников ДТП - 69-летней жительницы Астаны, которая управляла автомашиной марки Mitsubishi, и 34-летнего водителя автомашины марки Suzuki Vitara - составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в полиции.

По данным ДП, с 31 декабря по 2 января на территории Акмолинской области произошло 19 ДТП.