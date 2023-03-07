12 перинатальных центров построят в Казахстане

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На 2024-2026 годы запланировано строительство 12 перинатальных центров. Новые медучреждения будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Уральске, Каскелене и в селе Темирлановка Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Для их планирования и проектирования применяется международная технология Health planning. На данном этапе проведена оценка земельных участков, завершены медико-технологическое задание и обоснование проекта. Возведение современных перинатальных центров в регионах выведет на качественно новый уровень медицинские услуги, связанные с планированием, беременностью и родами, а также с оказанием послеродовой помощи.

Помимо этого, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годы планируется модернизация 32 действующих многопрофильных районных больниц. Они будут оснащены высокоспециализированным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографами, аппаратами УЗИ, лабораторным, реанимационным, рентген-диагностическим, физиотерапевтическим, хирургическим, эндоскопическим видеоинформационным оборудованием и др.). В общей сложности планируется приобрести 965 единиц медицинской техники.

Кроме того, до 2025 года будут построены 6 университетских клиник в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Семее, а также завершены начатые по инициативе инвесторов проекты в Петропавловске, Туркестане и Кокшетау.