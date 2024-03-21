11-летнего мальчика спасли с отколовшейся льдины в ВКО
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
58Фото: скриншот с видео
В ВКО 11-тилетний мальчик, играя возле водоёма, забрался на льдину, в результате та откололась и отплыла от берега на три метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК
На помощь школьнику поспешили спасатели Шынгыс Смагулов и Ринат Турганов.
"Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, благодаря спасательной веревке им удалось благополучно доставить ребёнка на берег. В медицинской помощи мальчик не нуждался МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду", — отметили в ведомстве.
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