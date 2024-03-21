11-летнего мальчика спасли с отколовшейся льдины в ВКО

В ВКО 11-тилетний мальчик, играя возле водоёма, забрался на льдину, в результате та откололась и отплыла от берега на три метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

На помощь школьнику поспешили спасатели Шынгыс Смагулов и Ринат Турганов.