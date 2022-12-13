Скончался выдающийся балетмейстер Булат Аюханов

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Выдающийся артист балета и хореограф Булат Аюханов ушёл из жизни во вторник, 13 декабря, на 85-ом году жизни. Информацию о смерти народного артиста Казахской ССР подтвердили в пресс-службе Государственного академического театра танца, передаёт BaigeNews.kz.

Прощание с легендой балета состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.

Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске.

В 1955 году окончил Алматинское хореографическое училище, а затем уехал совершенствоваться в Ленинградское хореографическое училище имени А.Вагановой (1955—1957).

В 1957-1959 годах — солист балета Государственного Академического театра оперы и балета имени Абая.

С 1959 по 1964 год обучался на балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курсе профессора Захарова, которое закончил с отличием.

В 1964 году возглавил Алма-Атинское хореографическое училище, одновременно готовя класс солистов для будущего ансамбля "Молодой балет Алма-Аты".

В 1964 году также совместно с ведущей балериной театра оперы и балета И. Манской выступает в организованном ими "Театре двух актёров".

В 1967 году 1 августа Булат Аюханов основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером, которым руководит по сей день.

В 1975 году коллектив был переименован "Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан".

В 1998 году коллектив Булата Аюханова получил звание "Академический", а в 2003 году труппа Аюханова стала "Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан".