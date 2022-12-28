С 8 января Китай отменяет ковидный карантин открывает границы в обе стороны

Жители Китая начали активно покупать авиабилеты и международные путёвки после того, как власти страны значительно ослабили ограничения на путешествия в этой стране, где продолжается эпидемия ковида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Пекин объявил, что с восьмого января Китай отменит карантин для приезжающих в страну. Это одна из самых значительных перемен в политике страны по борьбе с коронавирусом, последовавшая за чередой других послаблений.