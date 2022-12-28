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С 8 января Китай отменяет ковидный карантин открывает границы в обе стороны
Жители Китая начали активно покупать авиабилеты и международные путёвки после того, как власти страны значительно ослабили ограничения на путешествия в этой стране, где продолжается эпидемия ковида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
Пекин объявил, что с восьмого января Китай отменит карантин для приезжающих в страну. Это одна из самых значительных перемен в политике страны по борьбе с коронавирусом, последовавшая за чередой других послаблений.
После почти трёх лет наглухо закрытых границ в Китай смогут приехать люди, у которых есть рабочая или учебная виза, а также те, кто хочет навестить семью.
Поездки за границу для граждан Китая также станут проще, заявили во вторник китайские власти. Кроме того, сняты ограничения на количество международных авиарейсов.
Миграционные службы сообщили, что приём заявлений на получение паспорта для граждан Китая, желающих выехать за границу, возобновятся с восьмого января.
Вслед за этими объявлениями китайцы начали активно бронировать поездки за границу - туристические сайты и авиакомпании сообщают о резком всплеске трафика.
Но не во все страны китайских туристы смогут въезжать беспрепятственно.
Япония - одно из самых популярных направлений для китайских путешественников - объявила, что из-за резкого роста числа случаев заболевания в Китае все приезжающие из этой страны должны будут по прибытии представить отрицательный тест на ковид или пройти семидневный карантин.
Индия также заявила, что прибывающие из Китая (а также некоторых других стран) должны показать отрицательный результат теста на ковид по прибытии, хотя об этом было объявлено ещё до ослабления ограничений Пекином.
напомним, что после недавнего снятия многочисленных карантинных ограничений ковид начал быстро распространятся в Китае. Сообщалось, что больницы переполнены, а лекарств не хватает. Реальные данные о количестве случаев заражения в настоящее время неизвестны, поскольку официальные власти прекратили публиковать эту информацию.
На прошлой неделе Пекин сообщал о четырёх тысячах новых случаев заражения ковидом каждый день и о нескольких смертельных случаях. Однако британская компания Airfinity, занимающаяся сбором и анализом медицинских данных, подсчитала, что в Китае ежедневно регистрируется более миллиона случаев заражения и пять тысяч смертей.
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