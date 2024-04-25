Руководство Kia в Акорде: каковы планы корейского автоконцерна в Казахстане?

Развитие автомобильной промышленности в Казахстане можно отслеживать по уровню визитов в нашу страну представителей глобальных концернов, так или иначе заинтересованных в работе на казахстанском рынке.

Если прежде во главе зарубежных делегаций, посещающих Казахстан, были руководители региональных подразделений, заместители и вице-президенты крупных компаний, то в этом году планка представительности таких визитов возросла до первых руководителей. Первыми планку повысили южнокорейские игроки. С какими целями они пребывают в нашу страну, - в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Президент Kia Corporation Хо-Сунг Сонг во время недавнего визита в Казахстан, посетил промышленный объект, строящийся в Костанае – новый автомобильный завод Kia. После завершения строительства в 2025 году, на предприятии планируется создание 1,5 тысяч постоянных рабочих мест. Параллельно с этим в регионе ведётся строительство локализационного центра.

"Этот проект не только начало производства автомобилей Кiа. Это ещё и создание кластера по локализации автокомпонентов для казахстанских производителей машин. Мы постараемся привлечь сюда крупнейших поставщиков и развивать это направление", – сказал Хо-Сунг Сонг в Костанае.

Помимо посещения строящегося предприятия в Костанае, президент Kia был принят в Акорде главой государства и рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае.

В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций, что важно – за счёт южнокорейских партнёров. Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год из которых 50 тысяч будет выпускаться по технологии CKD (Сomplete knock-down, со сваркой и окраской кузовов – прим.), то есть с высокой долей местного содержания.

Ранее производственную площадку Hyundai Trans Kazakhstan посетил президент Hyundai Motor Company Джэхун Чанг. Партнёры заявили, что намерены в ближайшее время отправить в Казахстан инженерную группу Hyundai Motor Company для оказания содействия в расширении и углублении производства на заводе в Алматы.

Почему казахстанский рынок привлекателен для глобальных игроков?

С точки зрения масштабов, автомобильный рынок Казахстана – не самый крупный в регионе. За прошедший год продажи новых автомобилей составили чуть менее 200 тысяч. Однако в последние годы рынок демонстрирует постепенный, но стабильный рост.

Позитивная динамика обусловлена экономическим ростом, который сохраняется несмотря на все внешние шоки и географическими факторами. Важное значение имеет последовательная позиция государства в регулировании отрасли: при нынешней турбулентности на мировом рынке бизнес особенно ценит стабильность.

Каковы планы Kia в Казахстане?

Ещё в августе прошлого года, на форуме Kostanay Invest 2023 координирующий директор по закупкам CKD-компонентов Kia Corporation открыто заявил о планах.

"Надо сказать, что, по нашим прогнозам, в Казахстане ожидается подъем продаж моделей бренда до 2027 года почти в два раза. Поэтому уже сейчас важно наращивать локализацию и развивать кластер автомобильной промышленности", – сказал Нам Чунсик.

То есть, исходя из реалий конкретного рынка международные игроки принимают решение о целесообразности углубления локализации, создания новых производств и рабочих мест. С этой точки зрения визит на уровне главы мирового автоконцерна, а также политика Киа по отношению к нашему рынку уникальны: до недавних пор с подобными визитами нашу страну посещал middle-менеджмент корпораций. А тот факт, что строительство предприятия осуществляется не за счёт привлечения заимствований, а за счёт финансирования мирового автоконцерна – и вовсе первый случай в истории казахстанского автопрома.