Громкий судебный процесс по делу Бишимбаева повышает осведомлённость о домашнем насилии - Washington Post

Влиятельное издание Washington Post опубликовало статью о суде на экс-министром нацэкономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве жены. "Громкий судебный процесс по делу об убийстве в Казахстане повышает осведомлённость о домашнем насилии" - гласит заголовок, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации описывается, что обвиняемый тащил свою жену за волосы, бил её кулаками и ногами.

"Судебный процесс над бизнесменом Куандыком Бишимбаевым, бывшим министром экономики Казахстана, по делу о смерти его жены Салтанат Нукеновой, задел за живое центральноазиатскую страну. Десятки тысяч людей подписали петиции с призывом ужесточить наказание за домашнее насилие. 11 апреля сенаторы одобрили законопроект, ужесточающий законы о супружеском насилии, а через четыре дня его подписал президент Касым-Жомарт Токаев. В её честь он был назван "Законом Салтанат", - говорится в статье.

Журналист упоминает о том, что казахстанцы пристально следят за судебным процессом, который транслируют онлайн, "дебаты по этому поводу доминируют в социальных сетях".

"Многие видят в этом момент истины для обещаний Токаева провести реформы и привлечь чиновников к ответственности", - пишет издание.

В публикации также говорится о том, что, "как и соседняя Россия, Казахстан в значительной степени остаётся патриархальным обществом, и прогресс в таких вопросах, как домашнее насилие, сексуальные домогательства и неравенство в сфере занятости, идёт медленно".

Согласно исследованию, проведённому в 2018 году при поддержке Структуры "ООН-женщины", агентства ООН по гендерному равенству, ежегодно в Казахстане от домашнего насилия умирает около 400 женщин, хотя о многих случаях насилия не сообщается.

В 2017 году Казахстан декриминализировал избиения и другие действия, причиняющие "незначительный" физический ущерб, сделав их наказуемыми только штрафами или короткими сроками лишения свободы. В том же году в России был принят аналогичный закон, вызвавший возмущение защитников прав женщин. Новый закон Казахстана отменяет эту тенденцию, ужесточая наказания для нападавших и вводя новые уголовные преступления, в том числе преследование несовершеннолетних.

Через несколько дней после смерти Нукеновой ее родственники запустили онлайн-петицию, призывающую власти принять "закон Салтанат", чтобы усилить защиту тех, кто подвергается риску домашнего насилия. Он быстро собрал более 150 000 подписей.

По данным казахстанских СМИ, когда начался суд над Бишимбаевым, более 5 000 казахстанцев обратились к сенаторам с призывом ужесточить законы о нарушениях прав человека.

Тем не менее, брат Салтанат Нукеновой в беседе с журналистом издания сказал, что окончательная версия закона не включает в себя все положения, которых хотели его семья и союзники, отметив, что "у нас до сих пор нет правовых норм в отношении преследования и домогательств" взрослых.

Защитница прав женщин Айгерим Кусаинкызы подтвердила, что суд над Бишимбаевым привёл к "коллективному пробуждению" среди политиков и простых граждан.

"Кто-то может даже назвать это процессом века. ... Мужчины-политики, в частности, начали задумываться о последствиях домашнего насилия для своих собственных дочерей", - сказала Кусаинкызы, которая была среди представителей гражданского общества, с которыми законодатели консультировались перед принятием законопроекта.

Эти предложения встретили яростное сопротивление со стороны Союза родителей Казахстана. В день, когда Токаев подписал закон о домашнем насилии, организация вручила награду "Мать года" матери Бишимбаева, Альмире Нурлыбековой, в знак признания её "мужества... поддерживая сына в суде и борясь за его права".

Токаев неоднократно говорил об усилении защиты женщин. В январе он вмешался после того, как Министерство юстиции отказалось рассматривать ходатайство семьи Нукеновой.

Несмотря на включение активистов в законодательный процесс, некоторые казахстанские правозащитники утверждают, что принятие закона сопровождалось продолжающимся давлением на этих правозащитников, независимо от правительства.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что для надлежащей реализации закона потребуется "большая работа", в том числе просветительские кампании в школах и СМИ, а также бдительность со стороны групп гражданского общества.