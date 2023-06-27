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  • Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ
instagram.com/ph_zerenda Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12
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Фото: instagram.com/ph_zerenda

Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ

Министерство сельского хозяйства разработало правила кредитования агропромышленного комплекса под 2,5 процента годовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документу, льготные кредиты можно будет получить на создание новых или расширение действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов), птицефабрик мясного направления (от пяти тысяч тонн мяса птицы в год), овощехранилищ (от тысячи тонн), а также проектов в сфере орошаемого земледелия (картофель, овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение).

Финансирование будет вестись за счёт республиканского или местного бюджетов. Местным исполнительным органам предоставят бюджетные кредиты сроком на 10 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01 процента. Льготный период по погашению основного долга составит не более 24 месяцев, период освоения бюджетного кредита - 12 месяцев.

Акиматы будут кредитовать фермеров через поверенного (агента). Срок кредитования составит до 10 лет, максимальная сумма кредита – пять миллиардов тенге, номинальная ставка вознаграждения не превышает 2,5 процента годовых. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составит не более трети продолжительности срока кредитования. Обязательным условием станет наличие залогового обеспечения.

При этом поверенный (агент) не взимает комиссию, сборы или иные платежи, кроме тех случаев, когда заёмщик нарушает обязательства договора. Оплата вознаграждения поверенному осуществляется местным исполнительным органом за счёт средств местного бюджета.

Важными критериями для отбора участников программы кредитования станут отраслевая целесообразность с учётом импортозамещения, обеспечение населения региона качественным и доступным продовольствием, создание временных и постоянных рабочих мест, сотрудничество и кооперация с проектами в рамках повышения доходов сельского населения. Кроме того потенциальный заёмщик должен иметь опыт работы не менее пяти лет в сфере производства или переработки сельхозпродукции. Также требуется наличие необходимой площади сельскохозяйственных угодий для формирования прочной кормовой базы, материально-технического оснащения парка сельскохозяйственной техники.

Проект документа находится на обсуждении на портале "Открытые НПА" до 5 июля.

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Сегодня, 14:12
140
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