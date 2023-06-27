Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ

Министерство сельского хозяйства разработало правила кредитования агропромышленного комплекса под 2,5 процента годовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документу, льготные кредиты можно будет получить на создание новых или расширение действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов), птицефабрик мясного направления (от пяти тысяч тонн мяса птицы в год), овощехранилищ (от тысячи тонн), а также проектов в сфере орошаемого земледелия (картофель, овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение).

Финансирование будет вестись за счёт республиканского или местного бюджетов. Местным исполнительным органам предоставят бюджетные кредиты сроком на 10 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01 процента. Льготный период по погашению основного долга составит не более 24 месяцев, период освоения бюджетного кредита - 12 месяцев.

Акиматы будут кредитовать фермеров через поверенного (агента). Срок кредитования составит до 10 лет, максимальная сумма кредита – пять миллиардов тенге, номинальная ставка вознаграждения не превышает 2,5 процента годовых. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составит не более трети продолжительности срока кредитования. Обязательным условием станет наличие залогового обеспечения.