В Актау состоялась торжественная церемония открытия года "Культурная столица тюркского мира Актау – 2025", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В церемонии открытия приняли участие министры и представители министерств культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, включая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан. Почетными гостями стали представители Организации тюркских государств, а также делегация из Венгрии, которая является страной-наблюдателем ОТГ.

Масштабное мероприятие, прошедшее на побережье Каспийского моря, собрало более 100 тысяч зрителей - жителей региона, а также гостей из разных уголков Казахстана и зарубежных стран.

Одним из центральных объектов церемонии стал этногородок "Дархан Дала" — уникальное культурное пространство, созданное для популяризации казахских традиций, сакрального наследия Мангистау и истории тюркских народов.

В рамках мероприятия была также открыта выставка художников и ремесленников из стран-членов ТЮРКСОЙ.

Церемония открытия продолжилась вечерним шоу дронов, благодаря которому жители и гости Актау смогли увидеть захватывающий световой спектакль. В небо поднялись более 500 дронов, демонстрирующих флаг Казахстана, характерных для природы Мангистау животных, урочище Бозжыра, логотип международного мероприятия и элементы казахской национальной культуры.

Напомним, по случаю этого события Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо. Поздравление Главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила Министр культуры и информации РК Аида Балаева.