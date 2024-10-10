Звёзды мирового тенниса и Димаш Кудайберген выступят в Алматы

В Алматы стартует международный теннисный турнир ATP 250 Almaty Open. Участие в нём примут звёзды тенниса, включая игроков из топ-30 мирового рейтинга. На открытии выступит Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

На корт выйдут Фрэнсис Тиафо (17 АТР), Себастьян Корда (19 АТР), Алехандро Табило (23 АТР), Карен Хачанов (25 АТР).

Казахстан на турнире представят: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин. Амир Омарханов получил wild card.

Квалификационные матчи пройдут 13-14 октября. Основной турнир - 14-17 октября. Четверть и полуфиналы - 18-19 октября. Финал - в 12:00 20 октября.

Церемония открытия пройдет 15 октября в 18:00 с участием Димаша Кудайбергена.

Для удобства болельщиков акимат Алматы организует 10 бесплатных автобусных маршрутов до Almaty Arena.