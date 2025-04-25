  • 25 Апреля, 18:47
  • BAIGENEWS

Звёзды мирового футбола посадили деревья в Астане

Сегодня в Астане на поле встретятся бывшие игроки футбольных команд "Манчестер Сити" и "Милан".

Сегодня, 17:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
124
Фото: акимат Астаны

Легенды футбола Кристиан Дзаккардо, Дуглас Майкон посадили саженцы на территории Ботанического сада в Астане, в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

"Мы рады быть в Казахстане. Сегодня мы с удовольствием внесли свой вклад в озеленение города. Я искренне надеюсь, что экологический проект по озеленению будет продолжаться. Когда мы вновь вернёмся сюда, хотелось бы увидеть ещё больше деревьев, ещё больше природы вокруг", - сказал Кристиан Дзаккардо.

"Это мой первый визит в Казахстан. Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы ещё вернёмся и увидим город ещё более зелёным", - отметил Дуглас Майкон.

25 апреля на стадионе "Астана Арена" состоится "Матч Легенд", приуроченный ко Дню казахстанского футбола. На поле выйдут бывшие игроки команд "Манчестер Сити" и "Милан".

Напомним, 26 апреля в 10:00 в столице начнётся общегородской субботник. В рамках масштабной экоакции запланирована посадка свыше 1,4 тысячи зелёных насаждений.

Самое читаемое

Наверх