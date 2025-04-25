Легенды футбола Кристиан Дзаккардо, Дуглас Майкон посадили саженцы на территории Ботанического сада в Астане, в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

"Мы рады быть в Казахстане. Сегодня мы с удовольствием внесли свой вклад в озеленение города. Я искренне надеюсь, что экологический проект по озеленению будет продолжаться. Когда мы вновь вернёмся сюда, хотелось бы увидеть ещё больше деревьев, ещё больше природы вокруг", - сказал Кристиан Дзаккардо.

"Это мой первый визит в Казахстан. Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы ещё вернёмся и увидим город ещё более зелёным", - отметил Дуглас Майкон.