Звёзды мирового футбола посадили деревья в Астане
Сегодня в Астане на поле встретятся бывшие игроки футбольных команд "Манчестер Сити" и "Милан".
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Легенды футбола Кристиан Дзаккардо, Дуглас Майкон посадили саженцы на территории Ботанического сада в Астане, в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
"Мы рады быть в Казахстане. Сегодня мы с удовольствием внесли свой вклад в озеленение города. Я искренне надеюсь, что экологический проект по озеленению будет продолжаться. Когда мы вновь вернёмся сюда, хотелось бы увидеть ещё больше деревьев, ещё больше природы вокруг", - сказал Кристиан Дзаккардо.
"Это мой первый визит в Казахстан. Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы ещё вернёмся и увидим город ещё более зелёным", - отметил Дуглас Майкон.
25 апреля на стадионе "Астана Арена" состоится "Матч Легенд", приуроченный ко Дню казахстанского футбола. На поле выйдут бывшие игроки команд "Манчестер Сити" и "Милан".
Напомним, 26 апреля в 10:00 в столице начнётся общегородской субботник. В рамках масштабной экоакции запланирована посадка свыше 1,4 тысячи зелёных насаждений.
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