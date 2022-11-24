Звёзды мирового балета представили "Лебединое озеро" в Астане

Фото: "Астана Опера"

Международный музыкальный фестиваль "Жібек жолы" продолжает собирать на сцене "Астана Опера" звёзд мировой сцены. Главные партии в постановке "Лебединое озеро" исполнили солисты Баварского государственного балета Мэдисон Янг и Цзиньхао Чжан, передаёт BaigeNews.kz.

Мэдисон Янг впервые в Казахстане. Приехала по приглашению театра "Астана Опера". Она считает этот визит особенным.

"Артисты балета, персонал и администрация всегда с нами очень приветливы, добры, с готовностью нам помогают и внимательно относятся ко всему, что нам могло бы понадобиться, и также внимательно относятся к подготовке к спектаклю. Так что всё было действительно замечательно с самого момента нашего приземления здесь", - сказала солистка.

По её словам, для большинства балерин "Лебединое озеро" Петра Чайковского считается одной из самых технически сложных постановок.



"Самым сложным является то, что в этом классическом балете вы должны быть анималистическими и разобрать классические позиции таким образом, чтобы верхняя часть тела напоминала лебедя. Это не то, чему нас учат на уроках классического балетного танца. Так что это определенно процесс, который постоянно развивается с каждым исполнением этой партии. Думаю, что этот момент действительно уникален для "Лебединого озера", - добавила Мэдисон Янг.

Также она рассказала о разнице между постановками в "Астана Опера" и Баварском театре в Мюнхене.

"В Мюнхене у нас идёт другая версия балета "Лебединое озеро". Даже сама история отличается, акцент сделан больше на Зигфриде, чем на Одетте. Тогда как здесь, по моему мнению, акцент сделан на их истории любви, на них обоих в равной степени. Здесь есть целое па-де-де в четвертом акте, которого нет в Мюнхене. Так что нам с Цзиньхао Чжаном было очень приятно научиться его исполнять и тем самым пополнить наш репертуар", - отметила солистка.

О работе с труппой "Астана Опера" балерина отзывается положительно.

"Не могу сказать ничего плохого, все артисты очень талантливы и профессиональны. И хочу особо отметить трудовую этику труппы, артисты стараются изо всех сил, уважают балетное искусство и рады находиться в репетиционной студии, что создаёт действительно приятную атмосферу, которую, я думаю, в наши дни довольно трудно найти. Мне показалось, что балетная труппа "Астана Опера", как семья, и это здорово", - сказала она.

Ведущий солист Баварского государственного балета Цзиньхао Чжан также впервые в Казахстане. Он отметил красоту театра "Астана Опера" и особый взгляд на постановки.