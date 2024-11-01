Звёздный тренер начал работать с Еленой Рыбакиной

Чемпион Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич стал новым тренером пятой ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этом году Иванишевич завершил сотрудничество с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который 24 раза побеждал на турнирах "Большого шлема", после более чем пяти лет совместной работы.

Рыбакина не выходила на корт с US Open-2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она прекратила работу с наставником Стефано Вуковым и оставалась без тренера накануне Итогового турнира WTA 2024 года.

Напомним, Рыбакина попала в "фиолетовую" группу турнира, куда также вошли первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь из Китая.