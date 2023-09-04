Звонок в центр по вопросам семьи и защиты прав детей станет бесплатным в Казахстане

Позвонить в контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей вскоре бесплатно смогут казахстанцы. Проект постановления об этом подготовили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и опубликовали для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Внести дополнения хотят в постановление правительства от 3 сентября 2004 года № 929 "Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным".

"Перечень (...) дополнить строкой, порядковый номер 10, следующего содержания: "Контакт-центр "111 Аманат" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей - 111", - сказано в сообщении.

На публичном обсуждении документ будет находиться до 18 сентября.