Учителям в Казахстане стали поступать сообщения и звонки в WhatsApp с неизвестных номеров якобы от сотрудников Антикора и Комитета национальной безопасности. В Минпросвещения рассказали, как реагировать на это, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Звонящие сообщают педагогам о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.

На самом деле так действуют мошенники.

Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения.

"Уважаемые педагоги, в связи с распространением недостоверной информации о якобы проводимых массовых внеплановых проверках всех организаций образования со стороны Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса. Формами государственного контроля являются: