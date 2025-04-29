Звонки силовиков учителям прокомментировали в Минпросвещения
Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства.
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Учителям в Казахстане стали поступать сообщения и звонки в WhatsApp с неизвестных номеров якобы от сотрудников Антикора и Комитета национальной безопасности. В Минпросвещения рассказали, как реагировать на это, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Звонящие сообщают педагогам о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.
На самом деле так действуют мошенники.
Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения.
"Уважаемые педагоги, в связи с распространением недостоверной информации о якобы проводимых массовых внеплановых проверках всех организаций образования со стороны Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса. Формами государственного контроля являются:
- Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) — проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.
- Профилактический контроль с посещением — осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.
- Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) — проводится один раз в пять лет.
- Внеплановые проверки — проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.
"Объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги. Призываем вас быть бдительнее и руководствоваться только официальной информацией", — говорится в официальном сообщении ведомства.
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