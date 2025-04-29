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  • 29 Апреля, 18:07
  • BAIGENEWS

Звонки силовиков учителям прокомментировали в Минпросвещения

Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства.

Сегодня, 17:35
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: baigenews.kz

Учителям в Казахстане стали поступать сообщения и звонки в WhatsApp с неизвестных номеров якобы от сотрудников Антикора и Комитета национальной безопасности. В Минпросвещения рассказали, как реагировать на это, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Звонящие сообщают педагогам о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.

На самом деле так действуют мошенники.

Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения.

"Уважаемые педагоги, в связи с распространением недостоверной информации о якобы проводимых массовых внеплановых проверках всех организаций образования со стороны Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса. Формами государственного контроля являются:

  1. Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) — проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.
  2. Профилактический контроль с посещением — осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.
  3. Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) — проводится один раз в пять лет.
  4. Внеплановые проверки — проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.

"Объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги. Призываем вас быть бдительнее и руководствоваться только официальной информацией", — говорится в официальном сообщении ведомства.

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