Звезду сериала "Альф" нашли мёртвым в собственном авто

46-летнего Бенджи Грегори, который сыграл роль сына Таннера Брайана в популярном американском ситкоме "Альф", нашли мёртвым в машине. Сестра Грегори подтвердила это новостному порталу TMZ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал Bild.



Согласно сообщению, тело Грегори обнаружили в его автомобиле на парковке банка Chase в американском штате Аризона. Инцидент произошёл ещё 13 июня, однако известно о нём стало только сейчас.



В машине также погибла собака Бенджи по кличке Ханс. Точные обстоятельства смерти Грегори ещё расследуются. Друзья актёра предполагают, что он заснул в машине и умер от теплового удара.



Грегори было всего восемь лет, когда он стал популярным благодаря ситкому "Альф". Сериал, который состоит из четырёх сезонов, транслировался с сентября 1986 года по март 1990 года. После яркого дебюта у Грегори было несколько ролей второго плана, однако по-настоящему большого голливудского успеха добиться ему не удалось.



В 2003 году Бенджи Грегори навсегда ушёл из шоу-бизнеса и поступил на службу в ВМС США. В 2006 году он женился на девушке по имени Сара, однако неизвестно, была ли пара вместе на момент смерти Грегори.