Звезда "Властелина колец" призналась, что снималась за еду
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
96Фото: NoirChocolate / Shutterstock
Актриса Кейт Бланшетт в интервью изданию Variety призналась, что за участие в съемках фильма "Властелин колец" ей платили бутербродами, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru. По словам обладательницы премии "Оскар", еда была "бесплатной".
"Ну, и я сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете", — отметила Бланшетт.
Напомним, в трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона актриса сыграла роль эльфийки Галадриэль. Этот же образ Бланшетт воплотила в серии фильмов "Хоббит".
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