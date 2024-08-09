  • 9 Августа, 09:29
  • BAIGENEWS

Звезда "Властелина колец" призналась, что снималась за еду

Сегодня, 08:49
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NoirChocolate / Shutterstock Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: NoirChocolate / Shutterstock

Актриса Кейт Бланшетт в интервью изданию Variety призналась, что за участие в съемках фильма "Властелин колец" ей платили бутербродами, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru. По словам обладательницы премии "Оскар", еда была "бесплатной".

"Ну, и я сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете", — отметила Бланшетт.

Напомним, в трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона актриса сыграла роль эльфийки Галадриэль. Этот же образ Бланшетт воплотила в серии фильмов "Хоббит".

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