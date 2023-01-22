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Звезда "Мстителей" Джереми Реннер показал фото с реабилитации
Актёр марвеловской вселенной Джереми Реннер, наиболее известный по роли супергероя "Соколиный глаз" (Hawkeye), поделился в соцсетях снимками с реабилитации, передаёт BaigeNews.kz.
Актер сообщил, что из-за травмы, полученной во время чистки снега у него сломаны свыше 30 костей.
"Я хочу поблагодарить каждого за их сообщения и заботу о моей семье и обо мне… Всем вам большой любви и признательности. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам", - написал Раннер в соцсети.
Напомним, Джереми Реннер получил травмы, когда расчищал снег на своём ранчо недалеко от Рино в штате Невада.
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