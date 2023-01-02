Звезда Marvel попал в реанимацию из-за последствий снежного шторма в США

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Актёр Джереми Реннер, которого фанаты узнают по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, получил травму во время уборки снега и был госпитализирован больницу в критическом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deadline.

Западные СМИ сообщают, что 51-летнего мужчину санавиацией доставили в реанимацию. Какие травмы он получил, не уточняется. Однако известно, что Реннер владеет домом в округе Уошо в штата Невада.

В канун Нового года на этот регион обрушился зимний шторм, в результате которого по состоянию на сегодняшнее утро в 35 тысячах домов в округах Уошо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон на севере штата Невада отключилось электричество.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии после травмирования в результате несчастного случая при уборке снега. Семья Реннера находится с ним и он получает отличный уход", — сообщил представитель актёра.

Реннер известен по фильмам "Охотники на ведьм", "Повелитель бури", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", а также шести фильмам Marvel. Актер дважды номинировался на премию "Оскар".

В 2010 году Реннер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Повелитель бури", а в следующем году получил номинацию на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Город".