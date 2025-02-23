Футболист "Семея" и сборной Бразилии Феррао в своем Instagram сделал заявление о положительной допинг-пробе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"В свете последних новостей в СМИ хочу уточнить, что меня удивил анализ мочи, который дал положительный результат на запрещенное вещество. Соответствующее вещество было выявлено в крайне низкой концентрации, совместимой с случайным заражением. Моя команда адвокатов уже проводит подробное расследование для выявления источника этого вещества и полного прояснения фактов. Подтверждаю свою приверженность добросовестному спорту и прозрачности и полностью сотрудничаю с соответствующими властями для скорейшего прояснения сложившейся ситуации. За 20 лет своей карьеры я провел множество антидопинговых тестов и все они отрицательные", – написал бразильский футболист в соцсетях.

Он также поблагодарил за поддержку семью, болельщиков, команду и клуб.

"Они доверяют моей невиновности и оказывают мне всю необходимую поддержку в данный момент. Я уверен, что правда восторжествует", – Заявил Феррао.

Как сообщает Sports.kz, бразилец сдал допинг-тест еще 4 октября 2024 года, за два дня до матча с Аргентиной в финале чемпионата мира, и он оказался положительным. В той игре Феррао забил гол, а Бразилия одержала победу со счетом 2:1 и завоевала титул. После этого игрок прекратил выступление за "Семей" в чемпионате Казахстана из-за временной дисквалификации. Однако затем результаты второй пробы окончательно подтвердили, что у Феррао был превышен уровень тестостерона, и это улучшало его физическую работоспособность. Теперь ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырёх лет.