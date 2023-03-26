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Звезда "Гарри Поттера" ждёт первого ребёнка
Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и его подруга Эрин Дарк ждут ребёнка.Британский актёр впервые станет отцом, а его девушка впервые будет матерью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Пару сфотографировали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. На фото видно, что у 38-летней спутницы Дэниела большой и округлившийся живот — это говорит о том, что она беременна. 33-летний Рэдклифф и Эрин пока официально не подтвердили, что ждут ребёнка.
Фото: DAILY MAIL
Рэдклифф и Дарк в отношениях более 10 лет — они познакомились на съёмках ленты "Убей своих любимых", где Дэниел сыграл поэта Аллена Гинзберга.
В прошлом году Дэниел Рэдклифф рассказал журналу GQ о своём источнике вдохновения после завершения работы во франшизе "Гарри Поттер".
По словам Рэдклиффа, после окончания "Гарри Поттера" многие люди не хотели, чтобы актёр появлялся где-то ещё, но он чётко решил, что хочет развивать свою карьеру и работать дальше.
Своим источником вдохновения актёр назвал Харрисона Форда — очевидно, имея в виду, что он прославился как Хан Соло и Индиана Джонс, но позже сыграл во многих других фильмах.
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