Звезда фильма "Стражи Галактики" пообещал вернуться в Казахстан

Голливудский киноактёр Шон Ганн, звезда фильма "Стражи Галактики" выразил готовность ещё раз посетить Казахстан. Он стал хедлайнером фестиваля Comic Con Astana, посвящённого индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и манги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это первый приезд актёра в Астану. Его впечатлил не только город, но и казахстанские зрители. Дружелюбные и гостеприимные — так он отозвался о казахстанцах.

"Если будет возможность, то я обязательно приеду в Казахстан ещё раз. Мне очень нравится здесь. Прекрасная страна. Мне удалось побывать не в одном городе. Например, я был в Алматы, меня приятно поразили горные красоты и природа. Но, Астана мне особенно понравилась. Находиться тут — одно удовольствие, у вас очень гостеприимные люди", — сказал Шон Ганн.

О приезде актёра фильма "Стражи Галактики" ранее сообщили организаторы фестиваля. Шон Ганн — родной брат главы DC Studios и автора "Стражей Галактики" Джеймса Ганна.

Comic Con Astana - это международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Во время фестиваля состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 тенге.