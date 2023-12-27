Звезда фильма "Паразиты" покончил жизнь самоубийством

Южнокорейский актёр Ли Сон Гюн, сыгравший в оскароносном фильме "Паразиты", был найден мертвым в сеульском парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на reuters.

Предварительная причина смерти - суицид.

Сообщается, что 48-летний актёр ушел из дома и написал предсмертную записку. В октябре 2023 года в отношении Сон Гюна было начато расследование, актера подозревали в употреблении наркотиков.

Международную известность Ли Сон Гюну принес фильм "Паразиты", который в 2020 году получил "Оскар". Он сыграл в фильме мистера Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким.