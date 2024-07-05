Зверское убийство произошло в Алматинской области
Сегодня, 12:04
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Сегодня, 12:04Сегодня, 12:04
72Фото: pixabay.com
4 июля в социальных сетях появилась информация о трагедии в Алматинской области, передаёт BaigeNews. В Есике во время словесной перепалки мужчина зарезал другого, нанеся ему 12 ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. В полиции сообщили, что подозреваемого уже задержали.
"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
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