Зверское убийство подростка в Талгаре: будет ли суд над убийцами открытым

Депутат Марат Кожаев прокомментировал резонансное убийство подростка в Талгаре, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах Сената Марат Кожаев отметил, что выражает соболезнования родственникам погибшего несовершеннолетнего парня.

"Вы же понимаете, что такие вещи происходят порой и не только у нас. Даже в экономически развитых странах порой происходят такие необъясненные явления, жестокие преступления. В данном случае сейчас дело находится на контроле министра внутренних дел, прокуратуры. Поэтому я думаю, что по делу будет обеспечена законность, объективность и полнота расследования", - рассказал Марат Кожаев.

Журналисты спросили у депутата мнение, будет ли суд над преступниками открытым. Марат Кожаев ответил что в этом вопросе есть много мнений, однако он считает, что такие сложные дела необходимо обсуждать открыто.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Полат Шерзат. Задержаны семеро подозреваемых.