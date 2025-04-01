В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрели административные дела против родителей подростков, участвовавших в избиении сверстника в Семее, передаёт BaigeNews.kz. Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и наложил соответствующие наказания в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Одного арестовали на пять суток, троих оштрафовали почти на 80 тысяч тенге каждого.

"При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении В. М. (2012 год рождения), Е. С. (2014 год рождения) и Т. С. (2014 год рождения) в специальные образовательные учреждения. Решение приняли потому что В. М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (по закону возможно только с 11 лет)", - объяснили в суде.

К слову, все решения суда приняты в целях воспитания подростков и предотвращения дальнейших правонарушений. При необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Полиция сразу же завела уголовное дело.

По данному факту в Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, где было принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

Также стало известно, что для избитого мальчика блогеры собрали 25 млн тенге.