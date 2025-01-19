  • 19 Января, 11:57
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Зверский нокаут за 23 секунды оформил казахстанец

Мурад Абдурахманов одолел азербайджанца Илкина Шекерелиева.

Сегодня, 10:47
АВТОР
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sports.ru Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: sports.ru

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 69 в Алматы состоялся бой казахстанского файтера Мурада Абдурахманова и азербайджанца Илкина Шекерелиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в среднем весе был запланирован на три раунда, но закончился уже в самом начале первого. Чтобы избить и нокаутировать своего оппонента, Абдурахманову потребовалось всего 23 секунды. 

Таким образом, Мурад Абдурахманов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а для Илкина Шекерелиева это поражение стало уже седьмым в профи. 

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