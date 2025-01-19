Зверский нокаут за 23 секунды оформил казахстанец
Мурад Абдурахманов одолел азербайджанца Илкина Шекерелиева.
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
145Фото: sports.ru
На турнире по смешанным единоборствам Octagon 69 в Алматы состоялся бой казахстанского файтера Мурада Абдурахманова и азербайджанца Илкина Шекерелиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок в среднем весе был запланирован на три раунда, но закончился уже в самом начале первого. Чтобы избить и нокаутировать своего оппонента, Абдурахманову потребовалось всего 23 секунды.
Таким образом, Мурад Абдурахманов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а для Илкина Шекерелиева это поражение стало уже седьмым в профи.
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