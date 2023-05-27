Зверским нокаутом завершился бой экс-чемпиона лиги Хабиба в Казахстане

На турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 51 в Алматы состоялся соглавный поединок вечера MMA между кыргызстанским бойцом Бусурманкулом Абдибаит Уулу и бразильцем Элвисом Силвой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в полулегкой весовой категории был запланирован на три раунда, но не добрался до финального гонга. Победу нокаутом в третьей пятиминутке одержал Абдибаит.

Отметим, что Бусурманкул Абдибаит Уулу был чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в полулегком весе. Что касается Элвиса Силвы, то он владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.