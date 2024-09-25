Зверски убившему жену алматинцу вынесли приговор

В Алматы осудили мужчину, который жестоко расправился с женой. Его отправили в тюрьму на 15 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла восемь месяцев назад. Согласно обвинительному заключению, подсудимый нанёс Аль-Бейне Зариповой множество ударов ножом.

48-летний Сабыржан Зарипов частично признал вину, но заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта. Однако следствию удалось доказать: Зарипов был вменяем и полностью осознавал, что делает.

Интересы подсудимого, помимо адвоката, представляла его сестра. Оба сразу запретили показывать свои лица. Всё это время мужчина обвинял покойную жену в предательстве. Он твердил, что супруга ему изменяла.

"Его последовательное поведение до и после совершения убийства в полной мере доказывает тот факт, что Зарипов в момент совершения убийства являлся вменяемым. Убийство совершил умышленно, целенаправленно, а не в состоянии аффекта", - сказал судья Бахытхан Бакирбаев.

По словам родственников убитой, зять жестоко обращался с женой. Сабыржан Зарипов часто поднимал на супругу руку и запрещал ей выходить из дома.

По версии следствия, во время убийства дома находилась 12-летняя дочь пары. После Зарипов перевёл себе со счёта компании, где работала супруга, свыше 4,5 миллиона тенге, собрал все банковские карты и отвёз ребёнка к сестре.

"Он такой расчётливый сам по себе, сколько я его знаю. Расчётливый. Он решил каким-то образом, применив физическое насилие, овладеть её состоянием. Сторона защиты – они хотели очернить доброе имя моей дочери. Якобы она изменяла. Были подделаны аудиозаписи. От рук этого убийцы – я не могу даже назвать его человеком, – зверя – не стало моей дочери", - сказал отец жертвы Балапан Жусупов.

По мнению родственников Аль-Бейне, у зятя был корыстный интерес. Якобы он спланировал жестокую расправу, чтобы не делить имущество: это – коттедж, три квартиры, машина и деньги на депозите.

Единственной наследницей стала дочь пары. Родителям Аль-Бейне запрещают видеться с внучкой. Но родные убитой готовы бороться за опеку над девочкой.

Отбывать наказание Сабыржан Зарипов будет в колонии средней безопасности. Также осужденный обязан вернуть семье украденные 4 миллиона 700 тысяч. Также он должен выплатить родным убитой 20 миллионов тенге в качестве морального вреда.