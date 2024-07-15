Звериная жестокость: мужчина избил свою девушку до разрыва селезенки

В больницу в Парголово в Выборгском районе Петербурга привезли 25-летнюю девушку в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews. Как пишет портал 78.ru, пострадавшую зверски избил ее парень.

Врачи диагностировали у девушки закрытую травму живота и разрыв селезенки. Она находится в реанимации, медики пытаются спасти ей жизнь.

Предварительно установлено, что избиение произошло в квартире на Заречной улице.

В деле уже разбираются оперативники. Они пока не установили причину нападения, но выяснили, что девушку сильно избил мужчина, с которым она встречалась. По одной из версий, девушка работала в сфере эротических услуг, и отношения могли ухудшиться на этой почве.