Звериная жестокость: мужчина избил свою девушку до разрыва селезенки
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
218Фото: getty images
В больницу в Парголово в Выборгском районе Петербурга привезли 25-летнюю девушку в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews. Как пишет портал 78.ru, пострадавшую зверски избил ее парень.
Врачи диагностировали у девушки закрытую травму живота и разрыв селезенки. Она находится в реанимации, медики пытаются спасти ей жизнь.
Предварительно установлено, что избиение произошло в квартире на Заречной улице.
В деле уже разбираются оперативники. Они пока не установили причину нападения, но выяснили, что девушку сильно избил мужчина, с которым она встречалась. По одной из версий, девушка работала в сфере эротических услуг, и отношения могли ухудшиться на этой почве.
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