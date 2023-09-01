Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
144Фото: primeminister.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
"Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
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