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Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК

Сегодня, 17:12
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: primeminister.kz

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

 

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