Зульфия Сулейменова осталась министром экологии

Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования", PhD доктор.

Она стала министром в январе этого года. Ранее с марта 2022 года занимала пост вице-министра.