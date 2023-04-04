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Сегодня, 13:20
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Зульфия Сулейменова осталась министром экологии
Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования", PhD доктор.
Она стала министром в январе этого года. Ранее с марта 2022 года занимала пост вице-министра.
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